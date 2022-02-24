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Дизель намекнул на возвращение героя Пола Уокера в финал «Форсажа»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Форсаж 7»

Актер Вин Дизель рассказал о съемках «Форсажа 10», намекнув, что герой погибшего Пола Уокера может вновь появиться на экране.

Дизель разместил в Instagram старую фотографию с Полом Уокером и Тайризом Гибсоном. «Надеюсь, вы будете гордиться нами. С любовью, навсегда», — написал Вин Дизель.

Персонажа Пола Уокера Брайана О’Коннора, то сыграть его может брат погибшего актера Коди Уокер. Судя по соцсетям, он плотно общается с Дизелем, и в его постах можно проследить связь с «Форсажем».

Возвращение О’Коннора в проект логично. После седьмой части его имя постоянно упоминали другие герои. Главный спойлер был в конце девятого фильма, когда Доминик Торетто объявил семье, что в сборе еще не все.

Он также рассказал, что форсажная семья в 10-й части вернется в Лондон. Именно там развернутся основные события сюжета.

Рецензия на фильм «Форсаж 9»

10-й фильм франшизы станет финальным. Чтобы красиво завершить 20-летнюю историю, актер и продюсер боевика Вин Дизель собирает команду лучших актеров. Он даже публично обращался к Дуэйну Джонсону (агент ФБР Люк Хоббс), чтобы тот вернулся в проект, но актер отказал.

Режиссером 10-го «Форсажа» вновь выступит Джастин Ли. Ожидается, что картину выпустят уже в 2023 году.

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