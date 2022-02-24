Дизель намекнул на возвращение героя Пола Уокера в финал «Форсажа»

Актер Вин Дизель рассказал о съемках «Форсажа 10», намекнув,
что герой погибшего Пола Уокера может вновь появиться на экране.
Дизель разместил в Instagram старую фотографию с Полом
Уокером и Тайризом Гибсоном. «Надеюсь, вы будете гордиться нами. С любовью,
навсегда», — написал Вин Дизель.
Персонажа Пола Уокера Брайана О’Коннора, то сыграть его
может брат погибшего актера Коди Уокер. Судя по соцсетям, он плотно общается с
Дизелем, и в его постах можно проследить связь с «Форсажем».
Возвращение О’Коннора в проект логично. После седьмой части
его имя постоянно упоминали другие герои. Главный спойлер был в конце девятого
фильма, когда Доминик Торетто объявил семье, что в сборе еще не все.
Он также рассказал, что форсажная семья в 10-й части
вернется в Лондон. Именно там развернутся основные события сюжета.
10-й фильм франшизы станет финальным. Чтобы красиво
завершить 20-летнюю историю, актер и продюсер боевика Вин Дизель собирает
команду лучших актеров. Он даже публично обращался к Дуэйну Джонсону (агент ФБР
Люк Хоббс), чтобы тот вернулся в проект, но актер отказал.
Режиссером 10-го «Форсажа» вновь выступит Джастин Ли.
Ожидается, что картину выпустят уже в 2023 году.