Трамп назвал решение Путина по Донбассу гениальным

Решение президента России Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики было «гениальным», заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп в эфире радиостанции iHeart. По его мнению, Россия собирается войти на территорию республик и стать там миротворцем.

«Это самые сильные миротворческие силы», — сказал бывший американский президент, который предложил использовать подобную стратегию на южных границах США, где есть проблема с незаконной миграцией.

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Российской армии поручено обеспечить мир в республиках Донбасса.