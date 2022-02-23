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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп назвал решение Путина по Донбассу гениальным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Решение президента России Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики было «гениальным», заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп в эфире радиостанции iHeart. По его мнению, Россия собирается войти на территорию республик и стать там миротворцем.

«Это самые сильные миротворческие силы», — сказал бывший американский президент, который предложил использовать подобную стратегию на южных границах США, где есть проблема с незаконной миграцией.

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Российской армии поручено обеспечить мир в республиках Донбасса.

Тема: Конфликт в Донбассе
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Политика #Мир #Россия
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naemnik777

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Grossmeister38rus

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Vitall2005

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