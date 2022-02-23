МИД Украины призвал сограждан покинуть Россию

Министерство иностранных дел Украины попросило украинцев воздержаться от любых поездок в России, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию, говорится в заявлении ведомства.

Рекомендации приняты в связи с усилением «российской агрессии» против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории России, указано в сообщении.

«Пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинцев в России», — отмечается в заявлении украинского дипломатического ведомства.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и договоры о дружбе и взаимопомощи с ними. Свое решение он объяснил желанием завершить восьмилетний конфликт.