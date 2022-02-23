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«Оппенгеймер» Нолана пополнился новыми звездными актерами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Giorgia Meschini / CC BY-SA 2.0

Актерский состав фильма «Оппенгеймер» про создателя атомной бомбы пополнился новыми звездными имена. Снимает ленту Кристофер Нолан.

Актерский каст пополнился такими звездами как Кеннет Брана («Убийство в "Восточном экспрессе"», «Смерть на Ниле»), Майкл Ангарано («Миллион для чайников») и Олден Эйренрайк («Хан Соло: Звездные войны. Истории», «Прекрасные создания»).

Ранее в «Оппенгеймер» роли получили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Рами Малек, Джош Хартнетт, Дэйн ДеХаан, Мэттью Модайн и Джек Куэйд.

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Главного героя, физика-теоретика, который работал над созданием атомной бомбы во время Второй мировой, исполнит Мерфи.

По сюжету ученый меняет отношение к своему творению, когда осознает угрозу для всего мира. Он начинает протестовать против дальнейшего развития идей оружия массового уничтожения типа водородной бомбы. Политики же начали обвинять физика в недостаточной лояльности.

«Оппенгеймер» снимает Кристофер Нолан на камеры IMAX. Ему помогают испытанные «Доводом» люди: оператор Хойте Ван Хойтема, монтажер Дженнифер Лэйм и композитор Людвиг Йоранссон. Премьера ленты состоится 21 июля 2023 года.


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