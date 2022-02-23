«Оппенгеймер» Нолана пополнился новыми звездными актерами

Актерский состав фильма «Оппенгеймер» про создателя атомной бомбы пополнился новыми звездными имена. Снимает ленту Кристофер Нолан.
Актерский каст пополнился такими звездами как Кеннет Брана («Убийство в "Восточном экспрессе"», «Смерть на Ниле»), Майкл Ангарано («Миллион для чайников») и Олден Эйренрайк («Хан Соло: Звездные войны. Истории», «Прекрасные создания»).
Ранее в «Оппенгеймер» роли получили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Рами Малек, Джош Хартнетт, Дэйн ДеХаан, Мэттью Модайн и Джек Куэйд.
Главного героя, физика-теоретика, который работал над созданием атомной бомбы во время Второй мировой, исполнит Мерфи.
По сюжету ученый меняет отношение к своему творению, когда осознает угрозу для всего мира. Он начинает протестовать против дальнейшего развития идей оружия массового уничтожения типа водородной бомбы. Политики же начали обвинять физика в недостаточной лояльности.
«Оппенгеймер» снимает Кристофер Нолан на камеры IMAX. Ему помогают испытанные «Доводом» люди: оператор Хойте Ван Хойтема, монтажер Дженнифер Лэйм и композитор Людвиг Йоранссон. Премьера ленты состоится 21 июля 2023 года.
лачиновЗа "деток" отдельное спасибо. Ну а с остальным ... Ежу понятно, что невозможно встроиться в систему...
Alhazred"Самый жесткий пакет будет активирован в случае вторжения на территорию Украины." То есть он неофициально...
Grossmeister38rusЧто насчет восстановления Иркутской области ? или Дальнего востока?
Vitall2005Сначала верните Косово в состав Сербии, а лучше восстановите Югославию в её границах, тогда буде тявкать...