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Трейлер Elden Ring раскрыл новых боссов игры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Steam

Разработчики одной из самых ожидаемых игр года Elden Ring выпустили новый трейлер, приуроченный к скорому релизу игры.

В частности, разработчики показали некоторые малоизвестные локации и новых боссов, которые до этого не анонсировались. Известно, что всего в Elden Ring будет как минимум 30 боссов разной сложности.

23 февраля открылась предварительная загрузка Elden Ring в цифровом магазине Steam. Для загрузки потребуется около 47 ГБ свободного места на диске. Также игру уже можно скачать на консолях PlayStation и Xbox.

Действие Elden Ring разворачивается в фэнтезийном мире под названием Междуземье. В его создании участвовал писатель Джордж Мартин, автор «Песни льда и огня». Игроку предстоит обрести силу загадочного Кольца, чтобы бросить вызов полубогам.

Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Для российских игроков в Steam стоимость обычного издания игры составляет 2499 рублей.

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