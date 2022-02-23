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Россиянки назвали наиболее привлекательных мужчин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Большинство российских женщин считает, что наиболее привлекательные мужчины работают в нефтегазовой отрасли, следует из социологического исследования сервиса «Работа.ру».

Так, мужчин из нефтегазовой отрасли привлекательными считают 31% опрошенных женщин. На втором месте по популярности оказались IT-специалисты — эту категорию назвали 26% россиянок.

В тройке лидеров промышленная сфера — в нее вошли разные профессии, связанные с производством товаров и техники, привлекательными таких мужчин назвали 25% женщин. На четвертом месте специалисты банковского дела — 20%

Примечательно, что в другом опросе сервиса мужчины без второй половины поделились информацией о том, кем они работают. Оказалось, что меньше всех холостяков оказалось в нефтегазовой сфере — всего 1%.

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Экономика #Рынок труда
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