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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия «похоронила» Минские соглашения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Минских соглашений больше не существует, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Москва была заинтересована в их выполнении, однако теперь ситуация изменилась.

«Чего же их выполнять, если мы признаем независимость этих образований?» — отметил глава государства, комментируя признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Путин напомнил, что украинские власти публично заявляли, что они не будут исполнять Минские соглашения. Президент отметил, что Киев свел все усилия по реализации минских соглашений к нулю, они были «убиты» украинским руководством еще задолго до признания ДНР и ЛНР.

«Не собираются выполнять, что же еще здесь скажешь? И первые лица об этом уже публично заявили. Что же дальше ждать? Ждать продолжения этого издевательства над людьми, этого геноцида почти четырех миллионов человек, которые живут на этих территориях?», — добавил он.

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Президент поручил российской армии обеспечить поддержание мира на территориях республик.

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Политика #Россия #Мир
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