Путин попросил разрешения на использование армии за рубежом

Совет Федерации получил обращение от президента России Владимира Путина о возможности использования российской армии за рубежом, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
По словам спикера, вопрос обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, по обороне, по международным делам и Совет палаты, теперь его рассмотрят в открытом режиме.
Замглавы Минобороны Николай Панков заявил, что Киев по сути уже ведет в Донбассе силовые действия. Представитель оборонного ведомства также попросил разрешить использовать вооруженные силы России за пределами страны, как это предложил сделать глава государства.
Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
west_nikУкраина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...
mosquito__2010Начанай !!! Торговлю когда свернём в ноль остатки вашей экономики превратятся в тухлое кокушко и бабкам...
Evgenikобратного пути нет. Зеля, поздно пить боржоми
west_nikЧто изменится в РФ? Европа должна начинать самостоятельно думать, а не с помощью дядек из СШП. Торговать...