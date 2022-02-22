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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин попросил разрешения на использование армии за рубежом

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Совет Федерации получил обращение от президента России Владимира Путина о возможности использования российской армии за рубежом, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

По словам спикера, вопрос обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, по обороне, по международным делам и Совет палаты, теперь его рассмотрят в открытом режиме.

Замглавы Минобороны Николай Панков заявил, что Киев по сути уже ведет в Донбассе силовые действия. Представитель оборонного ведомства также попросил разрешить использовать вооруженные силы России за пределами страны, как это предложил сделать глава государства.

Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках.

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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

west_nik

Украина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...

mosquito__2010

Начанай !!! Торговлю когда свернём в ноль остатки вашей экономики превратятся в тухлое кокушко и бабкам...

Evgenik

обратного пути нет. Зеля, поздно пить боржоми

west_nik

Что изменится в РФ? Европа должна начинать самостоятельно думать, а не с помощью дядек из СШП. Торговать...
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