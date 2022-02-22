Путин попросил разрешения на использование армии за рубежом

Совет Федерации получил обращение от президента России Владимира Путина о возможности использования российской армии за рубежом, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

По словам спикера, вопрос обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, по обороне, по международным делам и Совет палаты, теперь его рассмотрят в открытом режиме.

Замглавы Минобороны Николай Панков заявил, что Киев по сути уже ведет в Донбассе силовые действия. Представитель оборонного ведомства также попросил разрешить использовать вооруженные силы России за пределами страны, как это предложил сделать глава государства.

Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках.