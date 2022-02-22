Британия ввела новые санкции против России

Великобритания введет санкции против пяти российских банков и трех олигархов, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте.

Так, под санкции попали Промсвязьбанк, «Россия», Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития, Генбанк. Их активы в Британии будут заморожены, уточнил Джонсон.

Санкции также вводятся в отношении российских бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Британским гражданам и организациям будет запрещено вести какие-либо дела с ними.

Премьер подчеркнул, что это только первая волна санкций. Лондон готов и далее вводить санкции против России, координируя действия с США и Евросоюзом. Самый жесткий пакет будет активирован в случае вторжения на территорию Украины.

Джонсон назвал действия России, которая ранее заявили готовность поддерживать мир и безопасность в Донецкой и Луганской народных республиках силами своей армии, «предлогом для полномасштабной агрессии».