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Британия ввела новые санкции против России

Источник:
РБК
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Фото: © Chatham House

Великобритания введет санкции против пяти российских банков и трех олигархов, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте.

Так, под санкции попали Промсвязьбанк, «Россия», Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития, Генбанк. Их активы в Британии будут заморожены, уточнил Джонсон.

Санкции также вводятся в отношении российских бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Британским гражданам и организациям будет запрещено вести какие-либо дела с ними.

Премьер подчеркнул, что это только первая волна санкций. Лондон готов и далее вводить санкции против России, координируя действия с США и Евросоюзом. Самый жесткий пакет будет активирован в случае вторжения на территорию Украины.

Джонсон назвал действия России, которая ранее заявили готовность поддерживать мир и безопасность в Донецкой и Луганской народных республиках силами своей армии, «предлогом для полномасштабной агрессии».

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west_nik

Украина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...

Evgenik

обратного пути нет. Зеля, поздно пить боржоми

west_nik

Что изменится в РФ? Европа должна начинать самостоятельно думать, а не с помощью дядек из СШП. Торговать...

mosquito__2010

Начанай !!! Торговлю когда свернём в ноль остатки вашей экономики превратятся в тухлое кокушко и бабкам...
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