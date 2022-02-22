Помощник Путина назвал Украину историческим фантомом

Помощник президента Владимир Мединский назвал Украину «историческим фантомом», а также подчеркнул историческое значение признания республик Донбасса.

По словам Мединского, в обращении к нации Владимир Путин неслучайно напомнил, что Украина — «исторический фантом, скроенный конкретными тактическими решениями конкретных политиков в конкретных обстоятельствах».

Он также подчеркнул, что Украина «не просто неразрывно связана с тысячелетней историей» Российского государства, а «есть сама русская история».

Мединский отметил, что «малороссийские земли», присягнувшие царю Алексею Михайловичу в XVII веке, составляют всего 15% территории будущей Украины. В дальнейшем территория росла за счет завоеваний Российской империи.

Накануне Путин объявил о решении признать Донецкую и Луганскую народные республики. В своем выступлении глава государств почти час читал слушателям историческую лекцию, посвященную истории Украины.