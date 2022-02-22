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Досрочный референдум по Конституции стартовал в Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Досрочное голосование на конституционном референдуме стартовало в Белоруссии 22 февраля. Проголосовать на республиканском референдуме можно досрочно с 22 по 26 февраля.

В бюллетени для голосования внесен только один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.

Всего в Белоруссии образовано 5 510 участков для голосования. За выборами проследят более 44 тысяч наблюдателей, включая международных — из стран СНГ, а также Шанхайской организации сотрудничества.

Референдум по изменениям Конституции назначен на 27 февраля 2022 года. Проект обновленной Конституции был опубликован 27 декабря.

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Топ комментариев

west_nik

Украина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...

west_nik

Что изменится в РФ? Европа должна начинать самостоятельно думать, а не с помощью дядек из СШП. Торговать...

Sovik

И это всё? Это какая-то фигня, а не санкции. Как будто они туда инвестировали и товары поставляли.

Evgenik

обратного пути нет. Зеля, поздно пить боржоми
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