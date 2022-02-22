Досрочный референдум по Конституции стартовал в Белоруссии

Досрочное голосование на конституционном референдуме стартовало в Белоруссии 22 февраля. Проголосовать на республиканском референдуме можно досрочно с 22 по 26 февраля.

В бюллетени для голосования внесен только один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.

Всего в Белоруссии образовано 5 510 участков для голосования. За выборами проследят более 44 тысяч наблюдателей, включая международных — из стран СНГ, а также Шанхайской организации сотрудничества.

Референдум по изменениям Конституции назначен на 27 февраля 2022 года. Проект обновленной Конституции был опубликован 27 декабря.