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Первое лекарство от оспы создали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова совместно центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали и запатентовали первый в России противооспенный препарат НИОХ-14, аналог лекарства существует только в США, сообщила пресс-служба института.

«Доклинические испытания и первую фазу клинических испытаний разработанный препарат прошел. Препарат запатентован. Есть достаточно данных, что НИОХ-14 будет работать хорошо. В госрезерве такой препарат необходимо иметь, чтобы в случае вспышки можно было его использовать», — цитирует пресс-служба ТАСС, уточнив, что это первый в России противооспенный препарат.

По словам директора НИОХ СО РАН Елены Багрянской, принято решение не проводить второй этап клинических испытаний, есть достаточно данных, что НИОХ-14 будет работать хорошо.

«Сейчас начинается таяние снегов, начинают вытаивать могильники. И если будет какая-то вспышка, фактически никто не защищен. Вакцина, разработанная учеными "Вектора", есть, но вакцина действует достаточно долго, должно быть лекарство. Должен быть препарат, который хорошо работает. НИОХ-14 работает отлично», — рассказала директор НИОХ СО РАН Елена Багрянская.

До НИОХ-14 в России не выпускали ни одного химического препарата для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний человека.

Натуральная оспа — единственная инфекция, которую удалось победить на всей планете благодаря глобальной программе вакцинации. Последний случай заболевания человека зафиксировали в 1977 году в Сомали, официально о победе над болезнью объявили в 1980 году. Сейчас право хранить вирус и исследовать его имеют только российский центр «Вектор» и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте.

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