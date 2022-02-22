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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия признала суверенитет Донбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия признает республики Донбасса независимыми государствами, заявил президент России Владимир Путин в ходе экстренного обращения к россиянам.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками», — сказал Путин.

«А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего территорией Украины режима», — сказал в завершении обращения президент России.

Подводя к этому заявлению, президент фактически выступил с программным аналитическим докладом. Так, в начале обращения он сделал эмоциональную историческую отсылку к событиям формирования территории Украины большевиками, а затем к распаду СССР и невыполнению украинской стороной договоренностей.

Далее описал развал государственности Украины в интересах коррумпированной радикальной власти, сказал о предвзятом суде, бесчинствах и многом другом, что свелось к откровенному грабежу граждан страны и геноциду жителей Донбасса. 

Подробно остановился на свидетельствах того, что Украина под западным покровительством нацелилась на создание военной угрозы для России. И даже назвал расчетное время полета ракет НАТО до российских территорий с украинских земель. 

Путин заявил, что на фоне всего этого Россия имеет полное право принимать ответные меры в целях обеспечения собственной безопасности. 

А подводя к решению о Донбассе президент сказал, что «правящая в Киеве верхушка» постоянно и публично заявляет о нежелании выполнять минский комплекс мер по урегулированию конфликта, не заинтересована в мирном решении. В результате не прекращаются блокада и убийства мирных жителей, которые борются за «свои элементарные права».

«Сколько еще эта трагедия будет продолжаться? Сколько еще можно это терпеть?», — задался безответным вопросом Путин.  

До обращения президента, в понедельник, 21 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к России с просьбой признать их независимость. Следом за этим Евросоюз и США пригрозили Москве введением новых санкций. 

После обращения ДНР и ЛНР с предложением признать независимость самопровозглашенных республик к Путину обратилась Госдума. А на внеочередном заседании Совбеза РФ выступили «за» зампред Собвеза Дмитрий Медведев, главы МВД, Минобороны, МИД, ФСБ и спикеры обеих палат парламента.

Все участники заседания аргументировали свою позицию фактическим отказом Киева от реализации Минских соглашений, а также тяжелой гуманитарной ситуацией на территории Донбасса.

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Политика #Россия #Мир
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