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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин выступит с экстренным обращением к россиянам

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением к россиянам, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства в понедельник провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ, где обсуждал вопрос о признании республик Донбасса. Все участники поддержали эту процедуру в отношении ДНР и ЛНР.

Путин выслушал доклады участников Совбеза и заявил, что решение будет принято в ближайшее время. Политологи предполагают, что во время обращения к россиянам президент объявит о признании ДНР и ЛНР.

Киев уже запросил консультации в Совбезе ООН в рамках Будапештского меморандума, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также призвал страны Запада ввести против России новые санкции.

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Политика #Россия #Мир
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