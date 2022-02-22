Путин выступит с экстренным обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением к россиянам, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства в понедельник провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ, где обсуждал вопрос о признании республик Донбасса. Все участники поддержали эту процедуру в отношении ДНР и ЛНР.

Путин выслушал доклады участников Совбеза и заявил, что решение будет принято в ближайшее время. Политологи предполагают, что во время обращения к россиянам президент объявит о признании ДНР и ЛНР.

Киев уже запросил консультации в Совбезе ООН в рамках Будапештского меморандума, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также призвал страны Запада ввести против России новые санкции.