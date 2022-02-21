Убийство томички после выпускного раскрыли спустя 15 лет

Полицейские раскрыли убийство жительницы Северска, тело которой нашли в лесополосе в 2007 году после празднования окончания учебы, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

19-летняя жительница Северска пропала в июне 2007 года. Последний раз ее видели однокурсники, вместе с которыми она отмечала завершение обучения. После встречи в кафе девушка не вернулась домой и числилась как без вести пропавшая. Позже ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе.

В начале 2022 года полицейским поступила информация о возможной причастности к убийству одного из жителей Северска. Жители вспомнили, что после исчезновения девушки видели ориентировку с описанием ее внешности, одежды и вещей, среди которых был рюкзак характерной расцветки. Такой же рюкзак заметили в машине одного из местных.

Подозреваемого задержали. Он оказал сопротивление сотрудникам полиции, повредив одному из них руку. В результате подозреваемый в убийстве дал признательные показания, он арестован.