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Убийство томички после выпускного раскрыли спустя 15 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейские раскрыли убийство жительницы Северска, тело которой нашли в лесополосе в 2007 году после празднования окончания учебы, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

19-летняя жительница Северска пропала в июне 2007 года. Последний раз ее видели однокурсники, вместе с которыми она отмечала завершение обучения. После встречи в кафе девушка не вернулась домой и числилась как без вести пропавшая. Позже ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе.

В начале 2022 года полицейским поступила информация о возможной причастности к убийству одного из жителей Северска. Жители вспомнили, что после исчезновения девушки видели ориентировку с описанием ее внешности, одежды и вещей, среди которых был рюкзак характерной расцветки. Такой же рюкзак заметили в машине одного из местных.

Подозреваемого задержали. Он оказал сопротивление сотрудникам полиции, повредив одному из них руку. В результате подозреваемый в убийстве дал признательные показания, он арестован.

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mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

pepelmetal

Да он и не уезжал) у него денег нет

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?

ponhik78

Мы требуем убрать военную инфраструктуру НАТО (вернее военную инфраструктуру США) на рубежи по состоянию...
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