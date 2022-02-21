Посольство США предупредило об угрозе терактов в России

Посольство США в Москве со ссылкой на СМИ опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в России. МИД РФ возмутило это заявление.

«По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной», — говорится в сообщении посольства.

При диппредставительство не привело ссылок на СМИ, которые якобы сообщили об угрозе терактов.

Американцам рекомендовали следить за публикациями в СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми и «быть начеку». В посольстве также рекомендовали американцам подготовить план эвакуации, «не предполагающий помощи правительства США».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова адресовала вопрос посольству США в РФ, передавало ли оно российским коллегам данные о якобы существующих угрозах терактов «Если нет, то как это все понимать?» — написала она в своем Telegram-канале.