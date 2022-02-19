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Украинские снаряды разорвались на российской территории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Сразу два снаряда разорвались на территории Ростовской области, которая граничит с Украиной. Предположительно, они были запущены украинскими военными.

Первый разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в одном километре от границы. Взрыв произошел примерно в 4.00 часа по московскому времени 19 февраля, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Позднее специалисты обнаружили еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предположительно, там разорвался 120-мм зажигательный боеприпас от системы «Град».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента. Следователям предстоит расследовать все обстоятельства обстрела. На территории Ростовской области в настоящее время действует режим ЧП.

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ЧП #Происшествия
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