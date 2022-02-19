Производители продуктов в России уменьшили упаковки

Производители для сохранения цен начали уменьшать размер упаковки товаров, это позволяет откладывать пересмотр стоимости товаров при росте затрат на производство.

Так, ранее шоколад «Россия» от компании Nestle весил 85 граммов, теперь же его начали поставлять в упаковке по 82 грамма. Также снизился и объем растворимого кофе — с 95 граммов до 85, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой источники в розничных сетях.

Производитель «Макфа» стал продавать макаронные изделия весом 400 граммов вместо 450, питьевые йогурты «Активиа» от Danone стали меньше на десять граммов — 260 против 270 ранее. Кроме того, Heineken ввела в ассортимент пиво в банке объемом 0,43 литра.

Эксперты отмечают, что даже минимальное снижение веса продукции при больших масштабах может помочь оптимизировать издержки и позволяет оставлять конечную цену для покупателя на прежнем уровне в условиях подорожания издержек.