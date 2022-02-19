Учения ядерной триады стартовали в России

Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Глава государства наблюдает за учениями ядерной триады с пуском баллистических ракет из ситуационного центра в Кремле вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Минобороны России объявило о проведении учений накануне. В них примут участие подразделения Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В ходе учений будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Москва подчеркивает, что маневры абсолютно прозрачны, абсолютно понятны для специалистов из других стран, поэтому не должны вызывать ни у кого обеспокоенности.