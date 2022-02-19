Путин призвал резервистов на военные сборы

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Граждане, пребывающие в запасе, обязаны пройти военные сборы в Вооруженных силах, однако могут получать освобождение от них по требованию работодателя. Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов.

Максимальная продолжительность сборов — два месяца, конкретные сроки проведения сборов будут согласовываться с правительствами регионов. Исключения составляют только сроки проведения проверочных сборов, которые определяются Минобороны.