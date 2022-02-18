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Путин прокомментировал «вторжение» России на Украину

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на многочисленные сообщения о датах «вторжения» на Украину.

«Я, честно говоря, не обращал просто на это внимания, вбросов очень много. Постоянно реагировать на них — это себе дороже», — сказал он по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул, что Россия будет поступать так, как считает нужным. Он также отметил, что ситуация в Донбассе обостряется. По мнению российского лидера, Киеву нужно сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать меры по завершению конфликта.

Госдума 15 февраля большинством голосов поддержала постановление об обращении палаты к президенту о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств».

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Политика #Россия #Мир
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