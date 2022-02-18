Путин прокомментировал «вторжение» России на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на многочисленные сообщения о датах «вторжения» на Украину.
«Я, честно говоря, не обращал просто на это внимания, вбросов очень много. Постоянно реагировать на них — это себе дороже», — сказал он по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин подчеркнул, что Россия будет поступать так, как считает нужным. Он также отметил, что ситуация в Донбассе обостряется. По мнению российского лидера, Киеву нужно сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать меры по завершению конфликта.
Госдума 15 февраля большинством голосов поддержала постановление об обращении палаты к президенту о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств».
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