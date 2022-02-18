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Путин проведет учения ядерной триады России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Вооруженные силы России в субботу под руководством президента Владимира Путина проведут учения с участием сил ядерной триады, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Под руководством верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — сказано в сообщении.

К ядерной триаде относятся стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы. К мероприятиям привлекут Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

«Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил», — уточнили в Минобороны.

В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

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Оборона #Военная политика #Армия #Оружие
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