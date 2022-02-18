Россия разработает препараты для защиты космонавтов от радиации

Препараты для подготовки российских космонавтов к воздействию невесомости и повышенной радиации станут активно применяться к 2030-м годам, считает исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
Во время полета в космосе по-другому работают кровообращение, сердце, нарушается баланс калий-магниевых веществ, ионный обмен, из костей вымывается кальций. Решить эти проблемы в будущем планируется при помощи специальных препаратов, сказал Блошенко в интервью ТАСС.
«Реально к горизонту 2030-х годов мы будем вовсю использовать какие-то препараты, которые будут более интенсивно готовить человека и к гипомагнетизму, и к воздействию невесомости, а также защищать его от радиации», — отметил он.
По словам Блошенко, человечество близко к технологиям, когда появится возможность менять свойства организма на ограниченный период при помощи генной или клеточной инженерии.
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