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Наука обнаружила связь между красивой внешностью и иммунитетом

Источник:
Naked Science
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Фото: © pxhere.com / CC0

Эксперименты показали, что люди, которые кажутся более привлекательными, чаще отличаются сильным иммунитетом, говорится в сообщении группы исследователей из Техасского христианского университета.

Вопрос о том, почему одни люди кажутся привлекательнее других, давно занимает ученых. Отчасти это связано с существующими в обществе представлениями о красоте, а также с личным опытом. Но привлекательность человека имеет и биологическую природу, сигнализируя о «качестве» наследственности, приводит Naked Science мнение ученых.

Ученые из Техасского христианского университета провели онлайн-эксперимент с участием 492 добровольцев. Им демонстрировали фотопортреты 159 реально существующих людей, прося оценить привлекательность их привлекательность. Потом эти люди проходили медобследование.

Сопоставив данные, ученые обнаружили, что у людей, которые воспринимаются более привлекательными, иммунная система работает в среднем лучше, чем у менее красивых.

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Интересны оказались и некоторые нюансы. Например, привлекательность мужских лиц лучше всего коррелировала с показателями активности Т-киллеров — клеток, борющихся с бактериальными инфекциями.

Привлекательность женских — с уровнями глюкозы, антител и некоторых других веществ в крови. В любом случае эксперименты показали, что красота лица может быть действительно связана с наследуемыми характеристиками иммунитета.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

doom33

вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...
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