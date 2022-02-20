Наука обнаружила связь между красивой внешностью и иммунитетом

Эксперименты показали, что люди, которые кажутся более привлекательными, чаще отличаются сильным иммунитетом, говорится в сообщении группы исследователей из Техасского христианского университета.

Вопрос о том, почему одни люди кажутся привлекательнее других, давно занимает ученых. Отчасти это связано с существующими в обществе представлениями о красоте, а также с личным опытом. Но привлекательность человека имеет и биологическую природу, сигнализируя о «качестве» наследственности, приводит Naked Science мнение ученых.

Ученые из Техасского христианского университета провели онлайн-эксперимент с участием 492 добровольцев. Им демонстрировали фотопортреты 159 реально существующих людей, прося оценить привлекательность их привлекательность. Потом эти люди проходили медобследование.

Сопоставив данные, ученые обнаружили, что у людей, которые воспринимаются более привлекательными, иммунная система работает в среднем лучше, чем у менее красивых.

Интересны оказались и некоторые нюансы. Например, привлекательность мужских лиц лучше всего коррелировала с показателями активности Т-киллеров — клеток, борющихся с бактериальными инфекциями.

Привлекательность женских — с уровнями глюкозы, антител и некоторых других веществ в крови. В любом случае эксперименты показали, что красота лица может быть действительно связана с наследуемыми характеристиками иммунитета.