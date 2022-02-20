Наука обнаружила связь между красивой внешностью и иммунитетом

Эксперименты показали, что люди, которые кажутся более привлекательными, чаще отличаются сильным иммунитетом, говорится в сообщении группы исследователей из Техасского христианского университета.
Вопрос о том, почему одни люди кажутся привлекательнее других, давно занимает ученых. Отчасти это связано с существующими в обществе представлениями о красоте, а также с личным опытом. Но привлекательность человека имеет и биологическую природу, сигнализируя о «качестве» наследственности, приводит Naked Science мнение ученых.
Ученые из Техасского христианского университета провели онлайн-эксперимент с участием 492 добровольцев. Им демонстрировали фотопортреты 159 реально существующих людей, прося оценить привлекательность их привлекательность. Потом эти люди проходили медобследование.
Сопоставив данные, ученые обнаружили, что у людей, которые воспринимаются более привлекательными, иммунная система работает в среднем лучше, чем у менее красивых.
Интересны оказались и некоторые нюансы. Например, привлекательность мужских лиц лучше всего коррелировала с показателями активности Т-киллеров — клеток, борющихся с бактериальными инфекциями.
Привлекательность женских — с уровнями глюкозы, антител и некоторых других веществ в крови. В любом случае эксперименты показали, что красота лица может быть действительно связана с наследуемыми характеристиками иммунитета.
mosquito__2010Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...
doom33вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))
seekeerА ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
WSG0600-164-164Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...