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Пьяный таксист выжил после столкновения авто с поездом в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Пьяный таксист выжил после того, как его автомобиль на железнодорожных путях врезался поезд Новосибирск-Усть-Илимск, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

В четверг вечером машинист пассажирского поезда Новосибирск-Усть-Илимск экстренно затормозил, чтобы не врезаться в стоящее на путях такси. Столкновения избежать не удалось, машина получила значительные механические повреждения.

В момент аварии пассажиров в салоне не было. В происшествии никто не пострадал. Медицинское освидетельствование установило у 29-летнего водителя легкую степень алкогольного опьянения.

В отношении автомобилиста возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.10 и частью 1 статьи 12.5 КоАП («управление транспортным средством при наличии неисправностей», «управление в состоянии опьянения», «пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда»).

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