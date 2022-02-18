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Спрос на носки и трусы подскочил в Новосибирске перед 23 февраля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Носки, трусы и дезодоранты, по информации маркетплейса Wildberries, стали популярнее среди покупок новосибирцев в преддверии 23 февраля.

Как подсчитали в Wildberries, самым распространенным подарком к 23 февраля в Новосибирской области станут носки, число их заказов по сравнению с январем выросло на 178%. На 106% выросло количество заказов трусов.

Также в топ товаров, которые стали в интернет-магазине намного популярнее, чем в прошлом месяце, вошли дезодоранты, пены для бритья, кошельки и ремни.

Для мальчиков на Wildberries в феврале больше всего покупали игрушечное оружие (+73%), машинки (+99%), самолеты и вертолеты (+129%).

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