Спрос на носки и трусы подскочил в Новосибирске перед 23 февраля

Носки, трусы и дезодоранты, по информации маркетплейса Wildberries, стали популярнее среди покупок новосибирцев в преддверии 23 февраля.

Как подсчитали в Wildberries, самым распространенным подарком к 23 февраля в Новосибирской области станут носки, число их заказов по сравнению с январем выросло на 178%. На 106% выросло количество заказов трусов.

Также в топ товаров, которые стали в интернет-магазине намного популярнее, чем в прошлом месяце, вошли дезодоранты, пены для бритья, кошельки и ремни.

Для мальчиков на Wildberries в феврале больше всего покупали игрушечное оружие (+73%), машинки (+99%), самолеты и вертолеты (+129%).