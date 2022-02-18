НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Уникальную пару зимующих лебедей заметили в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
260 0
Фото: SkyFireXII / Attribution License

Инспекторы по охране природы заметили в Тофаларском заказнике в Иркутской области пару зимующих в мороз лебедей, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Случай назвали уникальным.

Инспекторы охраны окружающей среды встретили в Тофаларском заказнике на Агульском озере пару длинношеих птиц. В них специалисты узнали лебедей-кликунов, которые не покинули зимовку в 40-градусный мороз.

«Из-за низких температур и связанной с ними дымки сфотографировать птиц не удается: они не подпускают к себе близко, а мы не хотим их тревожить», — рассказал руководитель Тофаларского заказника Владимир Богатырь.

Инспекторы предположили, что лебеди переживают стужу в истоке реки Агул, который даже в сильные морозы благодаря быстрому течению не замерзает на протяжении 3-5 километров. Также на озере есть небольшая полынья, которой могут пользоваться лебеди.

«Надеемся, что зимовка у них пройдет благополучно. Сам факт, можно сказать, уникальный: за всю историю заказника я не помню такого. Лебеди у нас гнездятся, но не зимуют», — сказал Богатырь.

Еще по теме
Предчувствие весны разбудило барсуков в Новосибирске
Первые ежата появились на свет в Иркутском зоосаде
Снежные барсы из Красноярска и Перми создали пару. ВИДЕО
Снежного барса пересчитают в Сибири
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Спрос на носки и трусы подскочил в Новосибирске перед 23 февраля
«Долина царей» в Туве приблизилась к статусу наследия ЮНЕСКО
Уникальную пару зимующих лебедей заметили в Иркутской области
Половина новосибирских компаний отказалась от корпоративов
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Легендарная игра «Бесконечное лето» лишилась откровенных сцен
Европу предупредили об «угрозе возмездия» со стороны России
Сериал «Серебряный волк» покажут на Первом канале
Обсуждение (0)
О самом главном
Какую косметику подарить мужчине
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Главный цвет года: Very Peri в одежде, аксессуарах и макияже
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
О чем молчат мужчины: как угнетают сильный пол
Все статьи
Мультимедиа
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
23
Союз России и Китая стал порождением слабости США
22
Байден обратился к российскому народу
22
МИД посчитал позором заявления США о планах вторжения на Украину
21
Запад закроет воздушное пространство Украины
20
Кремль призвал Европу перестать слепо следовать политике США
Sibnet.Ru