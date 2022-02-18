Уникальную пару зимующих лебедей заметили в Иркутской области

Инспекторы по охране природы заметили в Тофаларском заказнике в Иркутской области пару зимующих в мороз лебедей, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Случай назвали уникальным.

Инспекторы охраны окружающей среды встретили в Тофаларском заказнике на Агульском озере пару длинношеих птиц. В них специалисты узнали лебедей-кликунов, которые не покинули зимовку в 40-градусный мороз.

«Из-за низких температур и связанной с ними дымки сфотографировать птиц не удается: они не подпускают к себе близко, а мы не хотим их тревожить», — рассказал руководитель Тофаларского заказника Владимир Богатырь.

Инспекторы предположили, что лебеди переживают стужу в истоке реки Агул, который даже в сильные морозы благодаря быстрому течению не замерзает на протяжении 3-5 километров. Также на озере есть небольшая полынья, которой могут пользоваться лебеди.

«Надеемся, что зимовка у них пройдет благополучно. Сам факт, можно сказать, уникальный: за всю историю заказника я не помню такого. Лебеди у нас гнездятся, но не зимуют», — сказал Богатырь.