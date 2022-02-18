Франция и Германия призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР 

Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Норвегия и Албания обратились в ООН с призывом к России не признавать независимость ДНР и ЛНР, говорится в совместном заявлении этих стран.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНРЙ», — цитирует «Интерфакс» постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту России обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.

«Мы предостерегаем от этого шага, который стал бы дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и шел бы против духа и буквы минских договоренностей», — отметил де Ривьера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР не коррелируется с тезисом о необходимости реализации Минского комплекса мер.

«Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер», — сказал Песков.