НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Франция и Германия призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР 

Источник:
Sibnet.ru
540 9
Фото: © пресс-служба президента Украины

Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Норвегия и Албания обратились в ООН с призывом к России не признавать независимость ДНР и ЛНР, говорится в совместном заявлении этих стран.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНРЙ», — цитирует «Интерфакс» постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту России обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.

«Мы предостерегаем от этого шага, который стал бы дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и шел бы против духа и буквы минских договоренностей», — отметил де Ривьера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР не коррелируется с тезисом о необходимости реализации Минского комплекса мер.

«Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер», — сказал Песков.

Еще по теме
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
Россия передала ответ Западу по гарантиям безопасности
Заместитель посла США выслан из России
Лукашенко пригрозил противникам «сверхъядерным» оружием
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Спрос на носки и трусы подскочил в Новосибирске перед 23 февраля
«Долина царей» в Туве приблизилась к статусу наследия ЮНЕСКО
Уникальную пару зимующих лебедей заметили в Иркутской области
Половина новосибирских компаний отказалась от корпоративов
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Легендарная игра «Бесконечное лето» лишилась откровенных сцен
Европу предупредили об «угрозе возмездия» со стороны России
Сериал «Серебряный волк» покажут на Первом канале
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
23
Союз России и Китая стал порождением слабости США
22
Байден обратился к российскому народу
22
МИД посчитал позором заявления США о планах вторжения на Украину
21
Запад закроет воздушное пространство Украины
20
Кремль призвал Европу перестать слепо следовать политике США
Sibnet.Ru