Шимпанзе использовали насекомых для лечения ран

Шимпанзе для лечения ран прикладывают к ним определенных насекомых, выяснила международная команда исследователей. Ученые наблюдали за крупой стаей обезьян в одном из национальных парков Габона.

Специалисты установили, что шимпанзе систематически обрабатывают насекомыми собственные раны, а также раны сородичей. Если насекомое пытается сбежать, его возвращают на место. Это первый известный случай подобного самолечения среди приматов.

Ученые не смогли идентифицировать насекомых, которых использовали шимпанзе. Эти крылатые насекомые небольших размеров прячутся под листьями. Шимпанзе ни разу не съели насекомых, которыми обрабатывали поврежденные участки, хотя многократно брали их в рот.

Авторы открытия предполагают, что насекомые могут обладать антибактериальным или анестезирующим эффектом. Однако для подтверждения данной теории требуются дополнительные исследования.