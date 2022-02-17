НАВЕРХ
#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Шимпанзе использовали насекомых для лечения ран

Источник:
Current Biology
176 0
Фото: Ikiwaner / GFDL 1.2

Шимпанзе для лечения ран прикладывают к ним определенных насекомых, выяснила международная команда исследователей. Ученые наблюдали за крупой стаей обезьян в одном из национальных парков Габона.

Специалисты установили, что шимпанзе систематически обрабатывают насекомыми собственные раны, а также раны сородичей. Если насекомое пытается сбежать, его возвращают на место. Это первый известный случай подобного самолечения среди приматов.

Ученые не смогли идентифицировать насекомых, которых использовали шимпанзе. Эти крылатые насекомые небольших размеров прячутся под листьями. Шимпанзе ни разу не съели насекомых, которыми обрабатывали поврежденные участки, хотя многократно брали их в рот.

Авторы открытия предполагают, что насекомые могут обладать антибактериальным или анестезирующим эффектом. Однако для подтверждения данной теории требуются дополнительные исследования.

Еще по теме
Сибирский ученый нашел новые виды древних моллюсков в Арктике
Генетики сделали клещей безопасными для человека
Древние внеземные организмы нашли в метеорите
Динозавры болели респираторными инфекциями
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Чистейший регион России нашли в Сибири
Суд заберет жилье дочери арестованного экс-главы омской полиции
Сибирский ученый нашел новые виды древних моллюсков в Арктике
Пушистых свиней разводят в Красноярском крае
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Легендарная игра «Бесконечное лето» лишилась откровенных сцен
Европу предупредили об «угрозе возмездия» со стороны России
Сериал «Серебряный волк» покажут на Первом канале
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

mosquito__2010

Не менее позорным были местные товарищи искренне считающие что это реально может произойти и разгоняющие...

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...
Sibnet.Ru