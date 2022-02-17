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Стратеги Ту-22М3 и МиГ-31К с «Кинжалом» появились в Сирии

Источник:
«Звезда»
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Фото: Александр Бельтюков / CC BY-SA 3.0

Россия на фоне присутствия в Средиземном море авианосцев НАТО перебросила в Сирию бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и истребители.

Телеканал «Звезда» показал видео прилета самолетов на российскую авиабазу Хмеймим. «Экипаж самолета Ту-22М3 завершил перебазирование с аэродрома постоянной дислокации на аэродром Хмеймим. Дальность полета составила более 1,5 тысячи километров», — рассказал командир экипажа Ту-22М3 Петр Иванов.

Прибывшие в Сирию Ту-22М3 оснастили сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х22 «Буря». Сейчас их экипажи выполняют задачи над морем. «Полеты над водой — это наиболее сложный вид летной подготовки и боевой подготовки», — отметил начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов.

В Сирию перебросили и истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Прикрытия на морских учениях выполняют истребители Су-30СМ.

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