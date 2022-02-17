НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ураган разрушил съемочную площадку шоу «Звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
223 0
Фото: © ТНТ

Сильный ветер полностью уничтожил зону отдыха и повалил деревья в лагере на съемках второго сезона «Звезды в Африке», организаторы шоу срочно заменили все оборудование, сообщает ТНТ.

Мощные порывы ветра с проливным дождем срывали навесы, валили деревья и ограждения. В результате полностью разрушена зона лаунжа, где звезды проводили время между испытаниями. Тент, которым была укрыта площадка, порвался и обрушился, сломав опорные конструкции. Вдребезги разбита мебель и другие предметы интерьера.

Съемки оказались под угрозой срыва. На восстановление декораций организаторам проекта потребуется несколько дней, поскольку большая часть группы в тот момент находилась на съемках испытаний со звездами. Буря испугала некоторых участников, особенно Валю Карнавал, которая боялась, что ситуация ухудшится, и погода не успокоится. 

«Всю ночь вся наша команда демонтировала все заново, и продолжает это делать до сих пор! Никто не спал сегодня, нам уже привезли новые навесы, камеры из Европы и свет… Мы все не на шутку перепугались», — написала в соцсетях ведущая проекта Ольга Бузова.

Среди тех, кто первым приехал в лагерь посреди джунглей, оказались ведущая Алена Водонаева, блогеры Карина Кросс и Валя Карнавал. 

В конце каждого эпизода один из участников покидает проект, а ему на смену приходит новый до тех пор, пока в шоу не начнется игра на выбывание. Премьера проекта запланирована на ТНТ 27 февраля.

Еще по теме
Представитель Маслякова-младшего назвал новых ведущих КВН
Сериал «Серебряный волк» покажут на Первом канале
Дуэт из Новосибирска высмеял Пашу Волю в «Comedy Баттл»
Премьеру шоу «Голос. Дети 9» отложили из-за Олимпиады
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Барсуки из Новосибирского зоопарка вышли из спячки
Затянувшаяся стройка ледовой дороги на Ольхон завершится на Байкале
Три сибирских региона вошли в топ самых грязных в стране
Автомобиль в ледяном панцире задержали в Красноярске. ВИДЕО
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Игра «Ведьмак 3» получила невероятную графику
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
Эксперт объяснил разницу между накопительным счетом и вкладом
Обсуждение (0)
Топ комментариев

лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...

mosquito__2010

Твою печень ? У меня нет желания тебе печень выносить. Ты конечно ещё тот философ, но настолько не раздражаешь,...
Sibnet.Ru