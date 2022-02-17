Ураган разрушил съемочную площадку шоу «Звезды в Африке»

Сильный ветер полностью уничтожил зону отдыха и повалил деревья в лагере на съемках второго сезона «Звезды в Африке», организаторы шоу срочно заменили все оборудование, сообщает ТНТ.

Мощные порывы ветра с проливным дождем срывали навесы, валили деревья и ограждения. В результате полностью разрушена зона лаунжа, где звезды проводили время между испытаниями. Тент, которым была укрыта площадка, порвался и обрушился, сломав опорные конструкции. Вдребезги разбита мебель и другие предметы интерьера.

Съемки оказались под угрозой срыва. На восстановление декораций организаторам проекта потребуется несколько дней, поскольку большая часть группы в тот момент находилась на съемках испытаний со звездами. Буря испугала некоторых участников, особенно Валю Карнавал, которая боялась, что ситуация ухудшится, и погода не успокоится.

«Всю ночь вся наша команда демонтировала все заново, и продолжает это делать до сих пор! Никто не спал сегодня, нам уже привезли новые навесы, камеры из Европы и свет… Мы все не на шутку перепугались», — написала в соцсетях ведущая проекта Ольга Бузова.

Среди тех, кто первым приехал в лагерь посреди джунглей, оказались ведущая Алена Водонаева, блогеры Карина Кросс и Валя Карнавал.

В конце каждого эпизода один из участников покидает проект, а ему на смену приходит новый до тех пор, пока в шоу не начнется игра на выбывание. Премьера проекта запланирована на ТНТ 27 февраля.