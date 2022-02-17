Таиланд разрешил привитым «Спутником Лайт» въезд без карантина

Таиланд разрешили привитым российской вакциной «Спутник Лайт» прибывать в страну без карантина, но только по программе «песочница», сообщила глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

Лица, привитые «Спутником Лайт», могут зарегистрироваться через систему Thailand Pass, но только чтобы воспользоваться программой «песочница», сказала ТАСС представить МИД Таиланда. «Песочница» предполагает обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий.

«Включение "Спутника Лайт" в список разрешенных для въезда в Таиланд вакцин по программе "песочница" является очень большим шагом для развития туризма и увеличения пассажиропотока из России», — считает генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

По его словам, ограничение «Спутника Лайт» «песочницей» не станет проблемой для российских путешественников. «Подавляющее большинство туристов пользуется именно "песочницей", поскольку реальные сроки проживания намного превышают обязательные семь дней», — продолжил он.

С 1 сентября 2021 года при наличии сертификата об иммунизации «Спутником V» иностранцам было разрешено прибывать в Таиланд. С 1 ноября необходима регистрация в системе Thailand Pass для получения QR-кода, чтобы въехать в королевство по одной из трех схем — Test and Go, «песочница» и карантин.