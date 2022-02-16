Так называемая Снежная Луна взошла над Россией 16 февраля, это второе полнолуние 2022 года, сообщается на сайте Московского планетария.

Фаза полнолуния земного спутника наступит в 19.57 по московскому времени, наивысшей точки на небе Луна достигнет примерно в полночь. К этому времени Луна будет сиять со звездной величиной -12.4.

Найти естественный спутник Земли можно в созвездии Льва, недалеко от яркой звезды Регул. Астрономы отмечают, что полюбоваться полной Луной можно будет всю ночь, если позволяет облачность.

Необычное название февральского полнолуния пришло из США — изначально так его называли индейцы, так как в это время в Северной Америке наблюдаются самые сильные снегопады. Постепенно название прижилось среди астрономов.