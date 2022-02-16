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Массовая рубка кедра на Алтае заинтересовала правоохранителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Прокуратура Республики Алтай возбудила уголовные дела после массовой рубки кедра в Турочакском районе. Нарушение закона выявили после обращения жителей села Бийка, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что природоохранная прокуратура региона проверила обращения о незаконной заготовке древесины, которые поступили от представителей местной общины коренных малочисленных народов, главы Бийкинского сельского поселения, а также публиковались в СМИ.

«Проверена деятельность шести лесозаготовителей, а также Турочакского лесничества при рубке древесины. Выявлена незаконная рубка кедра на сумму около 11 млн рублей, а также незаконная рубка и повреждение лесных насаждений, не отведенных для заготовки – пихт на сумму свыше 73 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Обращение местных жителей к властям региона и главе Олегу Хорохордину жители публиковали в соцсетях, а также отправляли в администрацию и профильные ведомства, уточняет агентство ТАСС.

Прокуроры установили нарушения правил использования лесов, требований пожарной и санитарной безопасности, в том числе загрязнение отходами производства, повреждение деревьев автотранспортом, снятие и перемещение плодородного слоя почвы. Прокуратура внесла представления в адрес шести лесозаготовителей и Турочакскому лесничеству.

В итоге к дисциплинарной ответственности привлечены 39 человек, в отношении пяти лесозаготовителей возбуждены 28 дел об административных правонарушениях. По материалам проверки в отношении двух лесозаготовителей также возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 2, ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

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