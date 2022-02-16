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Житель Алтая пытался продать ордена и медали времен ВОВ за границу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УФСБ по Алтайскому краю

Жителя Алтайского края осудили за незаконный оборот медалей и орденов, которые он пытался вывезти из страны и продать, сообщает УФСБ региона.

По данным ведомства, житель Барнаула 1981 года рождения незаконно купил для дальнейшей продажи за границей 33 государственные награды СССР. Среди них ордена «Дружбы народов», «Знак почета», «Трудовой славы» III степени, «Отечественной войны», медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и другие, а также удостоверения к ним.

Далее в интернете он нашел покупателя-иностранца, получил от него 100 тысяч рублей и отправил ему ордена и медали международным почтовым отправлением. Посылку изъяли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю в почтовом отделении Барнаула.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК России (покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере) и ст. 324 УК России (незаконное приобретение и сбыт государственных наград СССР).

Согласно заключению эксперта, награды и удостоверения относятся к культурным ценностям, как имеющие историческое (мемориальное) значение. Их общая стоимость превышает 140 тысяч рублей.

Вину в содеянном осужденный признал в полном объеме. Суд приговорил его к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно. После вступления приговора в силу все изъятые у мужчины культурные ценности будут переданы для хранения в Алтайский государственный краеведческий музей.

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