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Первые ежата появились на свет в Иркутском зоосаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Иркутский зоосад

Малыши впервые родились в Иркутском зоосаде у ежихи Колючки, сообщила в среду пресс-служба учреждения.

У африканской ежихи Колючки родилось четверо малышей. Сейчас им две недели, ежата только открыли глаза. Детеныши живут вместе с мамой в карантинном помещении, где их не могут потревожить посетители.

Самостоятельными малыши станут уже в двухмесячном возрасте. Пока ежата питаются только материнским молоком — вообще основу питания африканских ежей составляют насекомые и мясо.

«В зоосаде ежата появились на свет впервые, для всех наших сотрудников это очень радостное событие», — говорится в сообщении.

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