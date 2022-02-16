Очередь из недособранных Lada Largus попала на фото

Длинную очередь из припаркованных Lada Largus сфотографировали на территории АвтоВАЗа, машины не могут отправить дилерам из-за дефицита комплектующих.

Снимок, на котором выстроилась длинная колонна универсалов Lada Largus, опубликован в сообществе «Рабочие АвтоВАЗа» в социальной сети «ВКонтакте». Автор не указал точное количество машин, но утверждает, что очередь растянулась до корпуса вспомогательных цехов.

Один из пользователей в комментариях сообщил, что на снимке запечатлены недоукомплектованные автомобили, поскольку на заводе столкнулись с нехваткой приборных панелей. Соответственно, такие машины не могут быть переданы в дилерскую сеть.

В январе 2022 года дилеры Lada реализовали 2237 автомобилей Largus. По итогам месяца модель заняла девятое место в списке самых продаваемых автомобилей в России.

АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом микрочипов летом 2021 года. Завод несколько раз приостанавливал линии по производству авто. Один из главных поставщиков — компания Bosch. По мнению президента Bosch в России Штеффена Хоффманна, нехватка компонентов автоэлектроники продлится как минимум до конца 2022 года.