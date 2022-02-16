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Ирина Дубцова выпустила альбом «Sorry»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dubtsova_official, instagram.com/dubtsova_official

Певица Ирина Дубцова выпустила новый альбом «Sorry», куда вошли девять песен. Среди треков есть старые и новый композиции.

Дубцова говорила о выходе альбома еще в 2021 году, но откладывала релиз. Названием «Sorry» певица в шутку извинилась перед поклонниками, за то, что премьера затянулась.

В альбом вошли девять песен: «29.10», «Цунами», «Мам, пап», «Sorry», «Поцелуй меня», «Я не приеду», «Ты и я», «#гештальты» и «Девочки». Премьера последнего трека состоялась за неделю до выхода альбома.

Альбом «Sorry» стал третьим студийным альбомом Дубцовой за 16-летнюю карьеру. До этого были альбомы «О нем» и «Ветра», которые вышли вскоре после участия в «Фабрике звезд 4», принесшей певице славу.

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