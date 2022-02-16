Даню Милохина сбил велосипедист

Тиктокор Даня Милохин показал свои травмы в Instagram сразу после того, как его сбил велосипедист. Ситуацию блогер пока не прокомментировал.

Велосипедист сбил Милохина на Земляном валу в Москве, в тот момент, когда тиктокер выходил из машины. Некоторое время он лежал на асфальте, пока к нему не подбежал водитель-охранник, пишет Telegram-канал Shot, опубликовавший видео с места происшествия.

На видео Милохину помогают подняться, а затем пострадавший садится в машину. После этого в Instagram блогера появился пост, где он показал свои травмы — у него пробиты висок и бровь.

Даня Милохин не стал рассказывать подписчикам о случившемся. «Оп», — коротко подписал он публикацию, вызвав этим интерес своей аудитории. В комментариях к посту началось расследование. Пользователи Сети предположили, что это последствия драки или грим для съемок нового проекта.