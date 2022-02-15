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Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навальному устроили новый суд в колонии

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Начался новый процесс над Алексеем Навальным, он пройдет прямо в колонии, где оппозиционер отбывает наказание. Политика обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

Новое дело Алексея Навального состоит из шести эпизодов. Четыре касаются мошенничества с пожертвованиями — по версии следствия, политик потратил на себя около 350 миллионов рублей, собранных для участия в президентской кампании 2018 года.

Еще два эпизода связаны с прошлогодним судом о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Тогда Навальный получил от судьи более десятка замечаний, что в итоге вылилось в уголовное дело об оскорблении участников судебного процесса и судьи.

В ходе первого заседания 15 февраля судья отклонила все ходатайства его адвокатов. Так, они просили перенести рассмотрение дела в Москву, а также вернуть его прокурору. Ходатайства оставили без удовлетворения.

В настоящее время Алексей Навальный отбывает в колонии срок два с половиной года по делу «Ив Роше». В совокупности по предъявленным обвинениям оппозиционеру грозит еще до 15 лет лишения свободы.

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ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Plaguer

Голос разума.Где этот разум был когда на дворе стоял 2014...

west_nik

На то он и клоун, чтобы смешить людей)

лачинов

Хороший совет. И кстати универсальный. Но фокус в том, что у бывших советских республик кроме шибкого...
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