Навальному устроили новый суд в колонии

Начался новый процесс над Алексеем Навальным, он пройдет прямо в колонии, где оппозиционер отбывает наказание. Политика обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

Новое дело Алексея Навального состоит из шести эпизодов. Четыре касаются мошенничества с пожертвованиями — по версии следствия, политик потратил на себя около 350 миллионов рублей, собранных для участия в президентской кампании 2018 года.

Еще два эпизода связаны с прошлогодним судом о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Тогда Навальный получил от судьи более десятка замечаний, что в итоге вылилось в уголовное дело об оскорблении участников судебного процесса и судьи.

В ходе первого заседания 15 февраля судья отклонила все ходатайства его адвокатов. Так, они просили перенести рассмотрение дела в Москву, а также вернуть его прокурору. Ходатайства оставили без удовлетворения.

В настоящее время Алексей Навальный отбывает в колонии срок два с половиной года по делу «Ив Роше». В совокупности по предъявленным обвинениям оппозиционеру грозит еще до 15 лет лишения свободы.