НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сильные морозы пообещали сибирским регионам

Источник:
Sibnet.ru
997 4
Фото: © Sibnet.ru

Сильные морозы до 35 градусов придут в регионы Сибири в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Сибири аномалии отрицательные. На юге Красноярского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Тыве, Бурятии настоящая сибирская зима», — сказал Вильфанд ТАСС.

По словам синоптика, в указанных регионах температура в ближайшие ночи будет опускаться до минус 30-35 градусов.

Еще по теме
Чередование циклонов определит погоду в Новосибирске
Морозы до 42 градусов придут в Забайкалье
Ученых встревожило остывающее ядро Земли
Ученые заявили о катастрофическом таянии льдов на Эвересте
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СК проверит смерть младенца в больнице Ачинска
Иркутский врач провел необычную операцию малышу с аномалией пищевода
Сильные морозы пообещали сибирским регионам
Снежные барсы из Красноярска и Перми создали пару. ВИДЕО
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Украина выдвинула России ультиматум
Игра «Ведьмак 3» получила невероятную графику
Раскрыты сроки выхода игры Atomic Heart
Обсуждение (4)
Картина дня
Песков заявил о готовности Путина к переговорам
Зеленский «поскандалил» с западными партнерами из‑за войны
Сын Жириновского впервые высказался о болезни отца
Эксперимент по маркировке электронных сигарет запущен в России
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Plaguer

Голос разума.Где этот разум был когда на дворе стоял 2014...

west_nik

На то он и клоун, чтобы смешить людей)

AIzek1

Проще написать! Всё- что на полке в магазине, вредно!!!)
Sibnet.Ru