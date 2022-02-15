Сильные морозы пообещали сибирским регионам

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Сильные морозы до 35 градусов придут в регионы Сибири в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На юге Сибири аномалии отрицательные. На юге Красноярского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Тыве, Бурятии настоящая сибирская зима», — сказал Вильфанд ТАСС.
По словам синоптика, в указанных регионах температура в ближайшие ночи будет опускаться до минус 30-35 градусов.
ponhik78Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))
PlaguerГолос разума.Где этот разум был когда на дворе стоял 2014...
west_nikНа то он и клоун, чтобы смешить людей)
AIzek1Проще написать! Всё- что на полке в магазине, вредно!!!)