Сильные морозы пообещали сибирским регионам

Сильные морозы до 35 градусов придут в регионы Сибири в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Сибири аномалии отрицательные. На юге Красноярского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Тыве, Бурятии настоящая сибирская зима», — сказал Вильфанд ТАСС.

По словам синоптика, в указанных регионах температура в ближайшие ночи будет опускаться до минус 30-35 градусов.