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Откроется первый в мире ресторан на льду Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Первый в мире ресторан откроют на льду Байкала во время фестиваля OlkhonIceFest на Ольхоне, в нем будут подавать рулеты из сига, ростбиф и другие блюда, сообщает аккаунт ресторана Life.

«В рамках ледового фестиваля OlkhonIceFest мы открываем настоящий ресторан в лучшей локации — лед самого глубокого пресного озера планеты Земля. Чтобы реализовать этот проект, мы объединились в команду профессионалов. Людей, которые любят Байкал и знают толк в гастрономических мероприятиях», — говорится в аккаунте.

За еду отвечают два шеф-повара Иркутска, специализирующихся в Байкальской кухне: Александр Перепечкин и Иван Толстихин. Ресторан работает только днем. Его создатели утеплили сидения и сделали защиту от ветра прозрачными ледяными стенами.

Фестиваль OlkhonIceFest с конкурсом ледовой скульптуры на Ольхоне пройдет с 13 по 21 февраля. В меню ресторана будут такие позиции, как рулет из сига и форели с молоком голомянки и соусом из пряной облепихи, тарталетка с пряным муссом, кедровым орехом и соусом черника-саган-дайля, пряный ростбиф и другие позиции.

Тема: Туризм в Сибири
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Иркутск #Туризм
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