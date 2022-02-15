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МИД обвинил США в выдавливании России с газового рынка Европы

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

США создают панику вокруг ситуации на Украине, чтобы в том числе выбить Россию с энергетического рынка Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью итальянскому телеканалу Rete4.

«Поставки российского газа в Европу, не только в Италию, гарантированы законом, технологически и главным образом гарантированы историей наших отношений. Россия является самым надежным поставщиком», — приводит ТАСС выдержки из интервью.

По словам Захаровой, роль России, как надежного поставщика, «вызывает раздражение у США, потому что это огромный рынок, который они хотят захватить».

«И поэтому они придумывают ситуацию вокруг Украины, в частности, чтобы воспрепятствовать "Северному потоку — 2", чтобы заставить Германию отказаться от проекта, угрожают санкциями, чтобы занять этот рынок и начать поставлять свои ресурсы», — пояснила она.

Захарова также рекомендовала Италии наложить вето во время голосований за санкции в Европе. Она назвала западные обвинения в намерении России напасть на Украину «сумасшествием и фальсификацией».

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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

Алекс555

России предлагают отвести свои войска на своей территории куда они скажут.Что же они нарушая свои обещания...

AIzek1

Проще написать! Всё- что на полке в магазине, вредно!!!)
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