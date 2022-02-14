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Игрушки подорожают из‑за новых правил маркировки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Введение обязательной маркировки «Честный знак» для игрушек по инициативе Минпромторга вызовет подорожание товаров для детей, уверены эксперты Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

В частности, чиновники предлагают маркировать краски, пластилин, смеси для лепки, кукол и фигурок людей и животных, настольные игры, самокаты, игрушечные гоночные машины и оружие, пишут «Ведомости».

Планируется, что после согласования точного перечня товаров с госорганами и бизнесом, ведомство подготовит проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке на добровольной основе. Эксперимент планируется запустить 1 июня 2022 года.

Разработчики изменений отмечают, что в 2021 году в сегменте лицензионных детских игрушек с использованием анимационных образов доля контрафактной продукции превысила 43%. Введение маркировки решит эту проблему.

При этом продавцы указывают, что доля подделок высока только в пяти видах детских товаров из 215. По их подсчетам, введение маркировки приведет к заметному подорожанию самых дешевых товаров — от 10% до 50%.

Кроме этого, из-за маркировки производители могут потерять мелких дистрибуторов, которые не работают с системой электронного документооборота, необходимой для отслеживания товара. По данным Росстата, объем российского рынка игрушек в 2020 году составил 179 миллиардов рублей.

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