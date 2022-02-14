Кадыров обратился к украинцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому в своем Telegram-канале.

«Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией», — написал он.

Лидер Чечни выразил надежду на восстановление «исторической справедливости» без вмешательства извне. «Да, именно так, несмотря на то, что нынешний антинародный режим и его пропаганда делают все для того, чтобы вытравить это чувство общности», — добавил политик.

«Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!» — подчеркнул Кадыров.

Он также напомнил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о необходимости выполнять Минские соглашения ради установления мира. По его словам, «наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий».