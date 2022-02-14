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Депутат Рады призвал ликвидировать Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Служба безопасности Украины должна разработать план по нейтрализации президента США Джо Байдена, написал в своем Telegram-канале оппозиционный депутат Рады Илья Кива.

По его словам, ликвидация должна пройти в рамках борьбы с дезинформацией о «нападении» России. Кива отметил, что высказывания и действия американского лидера угрожают экономике и безопасности Украины.

Он выразил надежду, что президент Владимир Зеленский именно для этого пригласил американского коллегу в Киев. «Необходимо ликвидировать главного сеятеля паники и провокатора войны», — заключил депутат.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источник в администрации президента США написали, что 16 февраля Россия вторгнется на Украину. Москва опровергла эти слухи, напомнив при этом, что украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения на Донбассе половину своей армии.

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Политика #Мир
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