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Subaru врезался в пассажирский микроавтобус в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Subaru врезался в пассажирский микроавтобус в Забайкальском крае, пассажир легкового автомобиля погиб, сообщает УМВД по региону.

Днем 14 февраля в Могойтуйском районе, по предварительным данным, водитель автомашины Subaru Legac не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с микроавтобусом Fiat, который двигался по маршруту «Забайкальск-Чита».

В салоне микроавтобуса находилось восемь человек, их и водителя доставили в районную больницу для обследования. Среди пассажиров был семилетний ребенок, он уже осмотрен врачами, травм не обнаружено.

На месте ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Водитель иномарки также доставлен в больницу.

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Забайкалье #ДТП
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