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Невролог объяснила необычную головную боль при «омикроне»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Сдавливающая» головная боль при штамме коронавируса «омикрон» вызвана тем, что вирус частично проникает в головной мозг, поможет анальгетик и прохладная повязка на голову, сообщила врач-невролог Ольга Голубинская.

«Не только при "омикроне", но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль. Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при "омикроне") больше сжимает всю голову, а не одну сторону", — рассказала Голубинская в интервью радио Sputnik.

Снять «сдавливающую» головную боль, вызванную «омикроном», можно с помощью довольно простых средств.

«Следует соблюдать покой, никуда ходить не надо, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове», — отметила врач.

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