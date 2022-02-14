НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Две маршрутки в Приангарье попали в аварию из-за лошади

Источник:
Sibnet.ru
353 0
Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

Две маршрутки попали в аварию из-за столкновения с лошадью в Жигаловском районе Иркутской области. Пострадали пять пассажиров, в том числе ребенок.

По данным полиции, авария произошла поздним вечером в воскресенье на 355 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». Столкнулись два микроавтобуса Toyota Hiace.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что одна из машин столкнулась с лошадью, которая переходила проезжую часть в темное время суток.

В результате аварии пострадали пятеро пассажиров автобусов, в том числе один ребенок. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Еще по теме
Инспекторы ДПС открыли стрельбу во время погони за Lada в Минусинске
Автобус попал в смертельное ДТП в Братске. ВИДЕО
Автозак перевернулся в Красноярске
Трое пострадали в ДТП со «скорой» в Новосибирске
смотреть все
ЧП #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Животные погибли в пожаре на свиноферме в Приангарье
Морозы до 42 градусов придут в Забайкалье
Пьяный ревнивец подстрелил двух подростков в Бурятии
Две маршрутки в Приангарье попали в аварию из-за лошади
Самое популярное
Первая женщина-пилот разбила истребитель F-35
Обнаружена смертельная опасность парацетамола
Украина выдвинула России ультиматум
Подсчитана честная стоимость биткоина
Обсуждение (0)
О самом главном
Не надо стесняться: как выбрать вибромассажер в подарок?
Как рассчитать личное денежное число
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Эстетика боли: как разжечь новую страсть 18+
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Все статьи
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Топ комментариев

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
Sibnet.Ru