Две маршрутки в Приангарье попали в аварию из-за лошади

Две маршрутки попали в аварию из-за столкновения с лошадью в Жигаловском районе Иркутской области. Пострадали пять пассажиров, в том числе ребенок.

По данным полиции, авария произошла поздним вечером в воскресенье на 355 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». Столкнулись два микроавтобуса Toyota Hiace.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что одна из машин столкнулась с лошадью, которая переходила проезжую часть в темное время суток.

В результате аварии пострадали пятеро пассажиров автобусов, в том числе один ребенок. Обстоятельства ДТП устанавливаются.