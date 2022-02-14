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Кремль призвал Европу перестать слепо следовать политике США
14.02.22, 09:30
Источник:
РИА Новости
865
10
Фото: Sibnet.ru
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Топ комментариев
Captain Nemo
Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.
ponhik78
Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))
лачинов
С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...
лачинов
Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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Captain NemoСмените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.
ponhik78Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))
лачиновС такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...
лачиновСовсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?